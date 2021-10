Proprietário de mercado é baleado na nuca e no pulmão após reagir a assalto de dupla armada; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um homem de 35 anos foi baleado na nuca e no tórax após reagir a um assalto em um mercado do bairro Jardim Tarumãs, em Sinop (498 km de Cuiabá). A vítima, que é proprietária do estabelecimento, foi atingida após tentar segurar um dos suspeitos armado que fazia ameaças para a operadora do caixa e está internada no Hospital Regional de Sinop. A dupla que invadiu o estabelecimento ainda não foi encontrada.

De acordo com a Polícia Civil, por volta de 17h40 os agentes da Polícia Militar foram informados que a vítima havia dado entrada no Hospital Regional da cidade. No local, o homem foi encontrado recebendo atendimento médico. Aos policiais, ele disse que estava no mercado quando dois homens invadiram o estabelecimento.

Na ocasião, a dupla fingia que estava comprando bebidas e carnes. Em dado momento, porém, armados, eles anunciaram o assalto para a operadora de caixa do mercado. Durante a ação criminosa, eles fizeram ameaças constantes contra a mulher.

O proprietário do estabelecimento, ao ver a situação, então, tentou reagir ao roubo segurando um dos assaltantes. Neste momento, os dois iniciaram uma luta corporal e o suspeito conseguiu escapar, dando dois tiros na vítima.

Em seguida, a dupla fugiu após ter roubado uma quantia em dinheiro não informada. O homem foi encaminhado para a UPA e depois para o Hospital Regional da cidade, onde está internado com um projétil alojado na nuca e um projétil alojado no pulmão. A Polícia Civil investiga o crime.

Assista o vídeo (13s):