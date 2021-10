Projeto Casa do Hip Hop leva oficinas e palestras de prevenção às drogas a jovens de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), com o apoio da Casa da Cultura e da Igreja Presbiteriana do Brasil, realizou durante o mês de outubro uma série de ações que visam transformar a vida de jovens em Campo Verde.

Com o Projeto Casa do Hip Hop, as equipes foram às escolas do município e ao CRAS do Bairro Santa Rosa, levando palestras sobre Prevenção às Drogas e o Projeto Gênesis Rap, tendo como palestrante Diógenes Luiz de Oliveira (Jorjão) e Oficinas da Cultura Hip Hop.

Os jovens que participaram aprenderam na teoria e na prática alunos sobre os quatro elementos que acompanham a Cultura do Hip Hop, que são: Rap, Grafite, BreakDance e DJ.

A conclusão do Projeto Casa do Hip Hop ocorreu no último sábado, dia 23, no Parque das Araras. Jovens de todas as idades participaram do evento.

Além do conhecimento, o Projeto também deixou alguns presentes: uma arte grafitada no CRAS Santa Rosa, um clipe com música gravada pelas crianças do Rap e das aulas na Casa de Cultura do Break.

O Projeto Casa do Hip Hop foi idealizado pelo Pastor José Vicente e incorporado à grade da Secretaria de Cultura, que realiza oficinas de Rap, Grafite, Break Dance e DJ.

Segundo ele, o projeto surge como uma forma de reconstruir uma cultura com mais dignidade e amor, dando oportunidade e incentivando também, valorizando a criança, o adolescente e o jovem do município.

“Estamos ampliando o leque cultural do município, tornando uma cidade que acredita mais em sonhos e projetos para a cultura urbana, tirando da mente o mal-entendimento de que esse estilo cultural seja ‘coisa de bandido’. O projeto tem como finalidade levar a arte, a cultura a bairros carentes, com o objetivo de incentivar novos adeptos, como já descobrimos alguns”, explica.

Vicente destaca que a cultura do breakdance ganha ainda mais destaque a partir do momento em que essa arte se tornou modalidade olímpica. Campo Verde tem a chance de compor a federação e, no futuro, inclusive receber um centro de treinamento.

“Essa modalidade vem ganhando espaço na sociedade e no mundo, em especial com o grande avanço do breakdance, que passou a ser modalidade olímpica. Então, o Brasil está se organizando para criar as federações de break olímpico e há propostas de pessoas da Federação em fazer com que Campo Verde tenha essa oportunidade de fazer parte e ter um centro de treinamento no nosso município. Isso valoriza não só o município, como também incentiva nossa juventude a participar mais dessa cultura. Com isso, vamos mostrando a eles que é possível se divertir, se alegrar, brincar sem usar drogas ou da violência. Essa é a ideia do Projeto Casa do Hip Hop”, conclui.