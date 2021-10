Professor é preso por estuprar filho de 3 anos da ex-companheira

Do: Olhar Direto

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (27) um professor, de 35 anos, suspeito de abusar sexualmente do filho de sua ex-companheira, uma criança de três anos de idade, na cidade de Campo Novo do Parecis (395 km de Cuiabá).

No início da semana, a avó da criança procurou a Delegacia de Campo Novo do Parecis, junto com o Conselho Tutelar, informando que a criança havia sofrido abusos. A família levou o menor de idade a um médico, que indicou indícios de crime sexual.

Imediatamente, o delegado Honório Gonçalves Neto instaurou inquérito e depois de ouvir a mãe e a avó da criança, representou à Justiça pela prisão do suspeito.

A mãe da criança terminou o relacionamento com o suspeito no último fim de semana e o abuso teria ocorrido no domingo. Na segunda-feira, o homem, que é pedagogo e foi professor em outra cidade do interior do estado, mudou de residência.

Após a decretação do mandado de prisão, os policiais civis realizaram diligências até que conseguiram localizar e prender o suspeito, que foi encaminhado à delegacia.