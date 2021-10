Prefeitura, instituições públicas e privadas se unem e dão início à campanha Natal Solidário

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura Municipal, cooperativas e empresários de Campo Verde se uniram e deram início à Campanha Natal Solidário, no último sábado (20). A partir de agora, todos podem doar alimentos para a confecção de cestas básicas e concorrer a prêmios, que serão sorteados em 8 de dezembro.

As doações de alimentos não-perecíveis podem ser feitas nos maiores supermercados da cidade, onde serão colocadas caixas com a padronização da campanha.

Além disso, é possível entrar em contato com as instituições parceiras e deixar os alimentos na sede ou pedir que busquem, em caso de doações maiores.

A secretária de Assistência Social de Campo Verde e primeira-dama, Rosilei Borges de Oliveira, tem feito inúmeras campanhas e sempre conta com a parceria das cooperativas e instituições privadas. Agora, ela também é parceira da campanha Natal Solidário e vai ajudar a definir as famílias que mais precisam dessas doações.

Segundo ela, a Secretaria de Assistência Social já tem 270 cestas básicas da campanha Natal Solidário e começa a distribuição já nesta semana.

“Esse é um momento onde nós realizamos nossa doação, mas também nossa gratidão a Deus. Se estamos doando, é porque Deus nos deu condições de fazer isso. Estamos aqui como voluntários, porque já entendemos que recebemos muito mais do que precisamos. Então estamos solidarizando com a necessidade do próximo. Temos muitas famílias que carecem da nossa ajuda, do nosso olhar, do olhar público, mas também do privado. Quero agradecer a todas as entidades privadas que têm nos ajudado na Secretaria. Já temos 270 cestas para o Natal Solidário e nesta terça-feira começaremos as entregas dessas cestas. É benção, é alegria e só estamos começando”, anunciou.

A vice-prefeita Edna Queiroz destacou a importância de ajudar. “Atitudes como essa fazem, sem dúvida, a diferença na vida das pessoas. Muitos dizem que é preciso aprender um ofício, fazer cursos, e tudo bem, mas ele precisa comer antes. Comer é aconchego, é necessidade. E é dolorido imaginar que estamos no conforto da nossa casa, com a nossa janta pronta, e imaginar que muitos não têm isso ou só têm um pouquinho e ainda dividem. Então é um privilégio e uma honra poder servir e doar. Somos abençoados em poder fazer isso. Que essa campanha seja a maior de todos os tempos”, disse.

O prefeito Alexandre Lopes também participou do lançamento da campanha, destacou a parceria constante das instituições privadas junto à Prefeitura Municipal, uma atitude nobre, segundo ele.

“As pessoas que recebem, não é porque quer, porque gosta. Tenho certeza que se ela pudesse passar aquilo que recebe para uma outra que precisa, ela faria. Mas por um certo momento ela precisa daquilo. Então é um ato nobre e tenho certeza que o empenho de cada um vai resultar num trabalho de excelência e de nobreza. O ato de misericórdia é colocar seu coração na miséria alheia. Muitas vezes não temos o entendimento verdadeiro da palavra. É você realmente se colocar no lugar do outro e isso é necessário”, afirmou.

A campanha Natal Solidário é uma iniciativa do Rotary Club e conta com investimentos do Instituto Cometa, que doou todas as premiações e cupons para concorrer a elas. A cada 5 quilos de alimentos doados, a pessoa recebe um cupom.

Serão 5 prêmios, sorteados no dia 8 de dezembro, às 19h, ratificado pela Loteria Federal.

1º sorteio: 1 televisão LED SMART 4K, 50 polegadas, Semp Toshiba;

2º sorteio: fogão 5 bocas, Mueller Fratello Vetro;

3º sorteio: 1 geladeira 371 litros, Electrolux;

4º sorteio: 1 motocicleta 0km, CG 160 Start, Honda, 2021;

5º sorteio: 1 carro HB20/NEW, 1.0, modelo 2022.

“No período natalino o sentimento de amor ao próximo é mais forte. Me sinto agraciada por Deus por fazer uma campanha diferenciada. Venha fazer parte desse trabalho e faça sua doação. São vários prêmios, numa forma de estimular esse sentimento de solidariedade”, convoca Luiza Tsuruta, presidente do Rotary Club.

São parceiros da Campanha Natal Solidário: Secretaria de Assistência Social, Hospital Municipal Coração de Jesus, Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS), Polícia Militar, Polícia Civil, Rotary Club de Campo Verde, Instituto Lions, Cooperbem, Cooperpluma, Cooperverde, Sicredi, Cooperfibra, Siccob, Coopercamp, Conseg Campo Verde, Paróquia São Miguel Arcanjo e Instituto Cometa.