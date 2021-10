Prefeito compra SUV de luxo de R$ 415 mil por meio de licitação

Do: Olhar Direto

O prefeito de Querência (a 716 km de Cuiabá), Fernando Gorgen (DEM), assinou a compra de uma SUV de luxo, uma Toyota SW4 SRX de R$ 415 mil, por meio de um contrato entre a Prefeitura e a empresa Reavel Veículos. A compra foi feita por meio de um pregão presencial.

A compra consta no Diário Oficial de Contas publicado no último dia 18 de outubro. O objetivo do procedimento licitatório foi a aquisição de um veículo zero quilômetro. O veículo comprado foi uma Toyota SW4 SRX 4X4, com cinco portas, ar condicionado, direção hidráulica, trava elétrica das portas e porta malas, capacidade para no mínimo sete passageiros e garantia ampla de pelo menos um ano sem limite de quilometragem.

O contrato foi firmado entre o Município de Querência e a empresa Reavel Veículos Eireli, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial. O veículo deverá ser entregue já emplacado e com as taxas pertinentes aos R$ 415.500,00 que custou.