Polícia encontra corpos de pessoas executadas a tiros durante quatro dias seguidos

Do: Olhar Direto

Quatro pessoas foram encontradas mortas durante quatro dias seguidos na cidade de Lucas do Rio Verde (330 quilômetros de Cuiabá). A Polícia Civil investiga se os crimes possuem alguma ligação. Nenhum criminoso chegou a ser preso.

Luiz Rafael Dias, de 16 anos, estava desaparecido há cerca de cinco dias e na tarde de domingo (03) seu corpo foi encontrado com algumas perfurações, em uma vala próximo ao bairro Jaime Seiti Fujii. O adolescente é venezuelano e estaria no local há pelo menos dois dias.

No sábado (02), a polícia encontrou o corpo de G. R. de A., 15 anos, que teria sido executado a tiros no bairro Veneza. Ao lado do cadáver foram encontradas porções de drogas e munições calibre 380.

Já na região de mata conhecida como Céu, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, o corpo de um adolescente que aparenta ter entre 15 e 17 anos também foi encontrado na noite de sexta-feira (1).

Outra morte identificada foi a de Ludemar Cruz da Rocha, de 34 anos, na madrugada de quinta-feira (30), no bairro Veneza. A perícia apontou que pelo menos sete tiros atingiram o homem. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.