PM resgata criança de 10 anos mantida em cárcere privado em ponto de tráfico de drogas

Do: Olhar Direto

A Polícia Militar resgatou na noite desta quinta-feira (7) uma criança de 10 anos de idade que era mantida em cárcere privado em uma residência em Pontal do Araguaia (a 521 km de Cuiabá), que funcionava como ponto de tráfico de drogas. No local também estavam dois adolescentes e três jovens, que foram detidos. O menino não tinha parentesco com qualquer um deles e disse que não estava sendo alimentado direito.

De acordo com informações da PM uma equipe do 5º Comando Regional foi acionada para dar apoio aos militares de Pontal do Araguaia, após receberem uma denúncia de que uma criança de 10 anos estaria sendo mantida em cárcere privado em um local apontado por diversas denúncias como sendo ponto de tráfico de drogas.

Em posse dessas informações os policiais foram até o local, onde flagraram o menor dentro da residência, na companhia de dois adolescentes (16 e 17 anos) e outros três adultos (19,20 e 22). O que chamou a atenção dos militares foi o fato de que ninguém ali tinha qualquer parentesco com a criança, a qual relatou aos policiais que estava no local há cerca de dois dias, e que só havia se alimentando com um pouco de macarrão pela manhã.

Em buscas no interior da residência, os policiais localizaram entorpecentes e uma balança de precisão, além de um caderno com anotações, que aparentavam ser o rascunho de um estatuto de uma facção criminosa.

Os PM´s ainda apreenderam uma motocicleta Honda Titan, que tinha adulterações na numeração do motor e celulares. O conselho tutelar foi acionado para acompanhar a criança, que ficou sob a responsabilidade de uma tia. Os envolvidos foram detidos e com o apoio das guarnições da Área Central e Pontal do Araguaia foram encaminhados para a Central de Flagrantes, para prestar esclarecimentos sobre os fatos.