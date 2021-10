PM prende homem procurado dentro do shopping Goiabeiras e recupera caminhonete furtada

Do: Olhar Direto

As equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar e da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem de 35 anos com uma caminhonete Hilux furtada, na noite de quinta-feira (21.10), no bairro Goiabeiras, na Capital. O criminoso chegou a ser procurado dentro do shopping, que leva o nome do bairro.

A equipe da Rotam foi acionada via 190 para verificar uma caminhonete Hillux que havia passado pela ponte Júlio Muller, sentido Várzea Grande/Cuiabá. A Polícia Militar mobilizou mais viaturas para fazer o cerco ao veículo já na região da Avenida Miguel Sutil, proximidades da Avenida Lava Pés.

A Rotam localizou a caminhonete estacionada às margens da via. Os policiais constataram que o suspeito que conduzida o veículo já havia fugido do local. Durante diligências, a PM colheu imagens do circuito de câmeras externas de um edifício residencial, onde foi possível fazer a identificação do homem que conduzia a caminhonete furtada.

Durante buscas, o homem foi localizado e preso. Com ele, a PM encontrou as chaves do veículo. Ele alegou que era o proprietário da caminhonete, mas admitiu que abandonou o veículo quando percebeu a presença policial na região.

Em seguida, os policiais foram até a casa do suspeito no Jardim Costa Verde, em Várzea Grande. Na ação, os policiais apreenderam as placas originais do veículo. O homem ainda disse que teria deixado o estepe da caminhonete na borracharia de um amigo, no Jardim Cuiabá. A Rotam foi até o estabelecimento e também recuperou o estepe.

A vítima do furto, proprietária da caminhonete, foi localizada e informada sobre a recuperação do seu veículo. O suspeito foi conduzido por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.