PM confirma três mortes entre bombeiros civis soterrados em gruta em Altinópolis, SP

A chuva forte que atinge a região desde a tarde de sábado dificulta ainda mais o salvamento.

Teto desabou durante treinamento

O desmoronamento aconteceu por volta da 1h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 28 bombeiros civis e instrutores faziam um treinamento no interior da gruta quando o teto da caverna desabou, deixando parte do grupo retido. A atividade era promovida por uma escola especializada.

Segundo a professora Cristina Trifoni, mãe do instrutor Rodrigo Trifoni, o grupo passaria a noite no local como parte do treinamento. O filho dela, de 32 anos, é uma das vítimas presas.

Por volta das 9h45, o Corpo de Bombeiros informou que a primeira vítima foi retirada com vida. O local, de acordo com a corporação, está colapsado e há risco de novos desmoronamentos. Foi preciso escorar a área para que o trabalho de resgate seja feito de forma segura.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, auxilia no transporte de bombeiros e socorristas até a entrada da gruta.