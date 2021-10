Pistoleiros que mataram prefeito a mando de empresário em 2017 são condenados em MT

Segundo a polícia, o empresário Antônio Pereira Rodrigues Neto, de 28 anos, contratou dois pistoleiros para matar o prefeito. O motivo seria uma dívida que Esvandir teria com o empresário.

Antônio e os dois executores foram presos no dia seguinte ao crime. Yana, que é médica, foi presa no dia 24 de dezembro.

Ela é mulher do empresário apontado como mandante do homicídio.

Os acusados também vão responder por tentativa de homicídio qualificado contra o secretário de Finanças do município, Admilson Ferreira dos Santos, 41 anos, que estava no veículo junto com o prefeito e também foi baleado.