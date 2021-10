PF deflagra nova fase de operação de combate a garimpos ilegais e causa prejuízo de R$ 3 mi ao crime; veja vídeos

Do: Olhar Direto

A Polícia Federal, com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), realizou neste domingo (17) mais uma fase da Operação Alfeu III, que combate a extração ilegal de minérios. Foram destruídas seis escavadeiras hidráulicas, o que causou prejuízo estimado de R$ 3 milhões ao crime.

De acordo com a PF, a primeira fase da operação, realizada no final do mês de setembro, os agentes, obtiveram êxito em localizar 21 escavadeiras hidráulicas, das quais 19 foram inutilizadas e duas foram destinadas a instituições públicas. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 13,5 milhões;

Esta primeira fase foi a maior operação ambiental do Estado. Foram inutilizados três veículos de passeio, um quadriciclo, três motos e 80 motores estacionários, quatro barcos, insumos, e toda a estrutura utilizada na atividade ilegal. Ocorreu ainda a prisão de uma pessoa em razão do porte ilegal de arma de fogo e com ela foi apreendido ouro proveniente da exploração ilegal.

Neste domingo (17) foi realizada a segunda fase da operação. A ação de encerramento da atividade garimpeira, somente foi possível, pela integração dos órgãos de fiscalização e repressão. O IBAMA usou o poder de fiscalização para permitir a atuação das forças policiais em toda a extensão do garimpo, e a FUNAI realizou um levantamento prévio.

A Polícia Federal e os demais órgãos envolvidos estão imbuídos na desativação e encerramento da atividade garimpeira proveniente de exploração ilegal.