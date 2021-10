Obrigatório em alguns casos – Solicitação de mudança para placa do Mercosul pode ser feita via aplicativo MT Cidadão

Do: Olhar Direto

A abertura do processo para a troca de Placa de Identificação Veicular (PIV) para o padrão Mercosul pode ser feita pelo aplicativo MT Cidadão. Para iniciar a solicitação, basta realizar o download do aplicativo no smartphone, fazer o cadastro inicial, acessar o menu “serviços”, clicar na aba “veículos”, em seguida “troca para Placa Mercosul”.

A opção aparece somente para os veículos que ainda não fizeram a troca da placa para o padrão Mercosul, ou seja, que ainda estão com a placa cinza. Após preencher os dados solicitados e pagar as taxas, o cidadão deve agendar, no próprio aplicativo, o horário e local para fazer a vistoria veicular. O serviço de vistoria é realizado de forma presencial.

Desde que entrou em vigor em Mato Grosso, em 17 de fevereiro de 2020, já foram emplacados mais de 500 mil veículos no padrão Mercosul. Conforme a Resolução nº 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o novo modelo de placa é obrigatório para os seguintes casos:

– Primeiro emplacamento do veículo;

– Substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo;

– Furto, extravio, roubo ou dano da referida placa;

– Mudança de município ou de Unidade Federativa;