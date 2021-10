Novas regras – Pessoas físicas terão limite de R$ 1 mil para operações com Pix após restrição do Banco Central

Do: Olhar Direto

A partir desta segunda-feira (4), pessoas físicas terão limite de apenas R$ 1 mil para realizar transferências e pagamentos entre as 20h e as 6h através do Pix.

A restrição também vale para transferências interbancárias, via Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Ordem de Crédito (DOC), pagamento de boletos e compras com cartões de débitos.

De acordo com o Banco Central (BC), a medida foi aprovada em setembro e tem o objetivo de coibir os casos de fraudes, sequestros e roubos noturnos.