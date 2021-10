Notas falsas de R$ 100,00 circulam no comércio de Campo Verde; Fique atento

Com informações do MegaNews CV

A equipe de redação do Mega News CV recebeu a informação do CEMP nesta quarta-feira (27), sobre notas falsas que circulam no comércio de Campo Verde.

Segundo as informações os associados do comércio caíram no golpe na cidade. Os comerciantes relataram que a nota é muito semelhante a verdadeira, a diferença só teria sido notada por eles quando se observou a textura do papel impresso.

O CEMP alerta para que ao receber as cédulas de 100 reais sejam realizados os testes com a caneta própria, luz específica, metodologias que irão colaborar para que o comerciante não caia em golpes.