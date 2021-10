Mutirão de atendimento da Águas de Campo Verde oferece oportunidade de até 95% de desconto para negociar dívidas

A ação acontece neste sábado, das 8h às 15h, na loja da concessionária, na Avenida Florianópolis

Neste sábado (23.10), a Águas de Campo Verde realiza um mutirão de atendimento para facilitar a negociação dos consumidores que têm débitos com a empresa. A negociação inclui descontos de até 95% no valor total dos débitos de acordo com a idade da dívida, isenção de juros e multas por atraso, além de parcelamentos em até 120 vezes. A ação acontece das 8h às 15h, na loja da concessionária, na Avenida Florianópolis, nº 392, no Centro.

Para realizar a negociação, o titular da conta ou representante legal com procuração autenticada em cartório, deve ter em mãos alguns documentos como RG, CPF e fatura para identificação da unidade consumidora. No caso de pessoa jurídica, o representante deve apresentar documento comprovando sociedade.

A equipe da concessionária também ficará disponível para a abertura de ordens de serviço como: pedidos de ligação, religação e corte de água; reparo e deslocamento de cavalete; conserto de vazamento de ramal e rede; medição de pressão, vistorias domiciliares, remanejamento de hidrômetros, além da emissão de segunda via da conta.

Conforme o coordenador comercial da Águas de Campo Verde, Anderson Leme, essa é uma oportunidade para os usuários que querem regularizar a situação com a concessionária e ainda ter acesso a benefícios e condições especiais. “Estamos dispostos a ouvir e atender as solicitações da comunidade. Nossa intenção é conversar com cada morador, entender suas necessidades e encontrar a melhor proposta para a quitação das suas contas. Depois deste mutirão, retomaremos os procedimentos de corte no abastecimento de água dos consumidores em dívida com a empresa”, explica.

SERVIÇO

Data: 23.10.2021, sábado

Horário: 8h às 15h

Local: Loja de atendimento da Águas de Campo Verde (Av. Florianópolis, 392 – Centro)