Mulher mata namorado com faca de serra durante discussão

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 5º Comando Regional foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. No local, os agentes encontraram o Corpo de Bombeiros e uma testemunha, que seria irmã da suspeita. O homem estava caído no chão e já em óbito.

A testemunha relatou que estaria na residência com o casal, quando a irmã teria atacado o namorado com a faca durante uma discussão por motivos desconhecidos. Ao ser atingido, o homem ainda correu para a rua, onde acabou falecendo.

O boletim de ocorrência foi registrado e as rondas iniciadas no intuito de localizar a suspeita. Por volta das 17h, a Polícia Judiciária Civil informou que o celular da suspeita estaria conectado à rede próxima da casa de sua mãe.

Equipes do 5º Comando Regional foram até o local, onde localizaram a mulher que foi presa em flagrante. Na ocasião, ela assumiu o crime e disse estar ali para pegar algumas peças de roupa, na intenção de continuar fugindo.

Diante dos fatos, a mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.