Mulher é mantida em cárcere privado e torturada pelo companheiro com socos no rosto e beliscões nos seios

Do: Olhar Direto

Uma mulher de 46 anos foi mantida em cárcere privado e torturada pelo companheiro com socos no rosto e beliscões em seus seios. O fato foi registrado no bairro Planalto, em Jaciara (146 quilômetros de Cuiabá), na última quinta-feira (14). O suspeito, identificado apenas como V.M., de 38 anos, ainda teria tentado incriminar os policiais militares que atenderam a ocorrência.

A vítima foi encontrada chorando pela equipe da Polícia Militar e pedindo por socorro. Ela contou que seu companheiro a manteve trancada dentro da residência, com as portas fechadas e a agrediu fisicamente com socos no rosto e chutes pelo corpo.

Após as agressões, o criminoso ainda a mantinha em cárcere privado, a ameaçava e ainda beliscava os seus seios, como forma de tortura.

A mulher aproveitou um descuido do homem e conseguiu fugir para a casa de uma vizinha, onde pediu por socorro.

O homem foi preso e ainda tentou incriminar os policiais, ao bater com a cabeça na parede e retorcer as algemas. Ele mesmo disse que queria ficar com lesões para culpar os PMs por agressão. O caso é investigado pela Polícia Civil.