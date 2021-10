Mulher é encontrada morta debaixo de cama por familiares em Cuiabá

Do: Olhar Direto

Uma mulher, identificada como Fernanda Regina Souza de Lana, de 34 anos, foi encontrada morta debaixo de uma cama por seus familiares na manhã desta sexta-feira (15), no município de Cuiabá. Segundo o boletim de ocorrência, há cerca de um mês ela havia voltado a ter relações com o pai de um de seus filhos, com quem na noite anterior havia brigado.

Familiares da vítima receberam várias ligações do local de trabalho de Fernanda na manhã de sexta-feira porque ela não tinha o costume de faltar sem justificativa. Preocupados, os familiares foram até a residência da vítima com um chaveiro, para checar se estava tudo bem.

Quando conseguiram abrir a porta e entrar na residência, encontraram Fernanda embaixo de uma cama, aparentemente morta. Diante da situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito da mulher.

Segundo os familiares, Fernanda morava com seus três filhos, de 4, 11 e 13 anos, e há cerca de um mês havia retomado o relacionamento com o pai da criança de quatro anos. Inclusive, na noite de quinta-feira (14), os filhos alegam ter visto o casal brigando.

O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil (PJC).