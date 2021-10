Motorista é roubado, sequestrado e acorda em galpão dois dias depois

Do: MidiaNews

Homem iria realizar um frete com caminhão quando foi abordado por bandidos; caso foi em Rondonópolis

Um motorista de caminhão foi sequestrado, roubado e mantido em cárcere privado por dois dias até ser resgatado, na noite de quarta-feira (13), pela Polícia Militar em Rondonópolis (a 216 quilômetros de Cuiabá).

Conforme a Polícia Militar, o motorista foi dopado no dia do sequestro, que ocorreu na segunda-feira (11), e só acordou dois dias depois, em um galpão que é alugado para eventos no Bairro Distrito Industrial.

Quando acordou, teria começado a gritar, pedindo socorro. Um vizinho do estabelecimento ouviu os gritos e acionou a PM. No local, ele informou que na manhã de segunda foi contactado por um homem que solicitou o seu caminhão para realizar um frete.

Quando o motorista chegou no local combinado, foi abordado por três homens em um Gol branco com adesivos de uma empresa.

O trio anunciou o roubo e o levaram para o estabelecimento. No cativeiro, ele teria sido obrigado a ingerir uma medicação que o deixou desacordado. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento para receber os cuidados necessários. Por meio de fotografias, ele conseguiu identificar os autores do crime. Após outra denúncia, o veículo utilizado no sequestro foi localizado em uma região de mata de difícil acesso. Até o momento os ladrões não foram localizados.