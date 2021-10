Motorista de HB20 que morreu em colisão com carreta na BR-163 é identificado

Do: Olhar Direto

Marcelo Araújo de França Meira, 21 anos, foi identificado como o motorista do HB20 que morreu em uma colisão com carreta, na manhã desta quinta-feira (7), na BR-163, em Sorriso (cerca de 400 quilômetros de Cuiabá).

O acidente foi filmado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que Marcelo não tenta desviar da colisão. Ele morreu e quatro pessoas ficaram feridas.

A Rota do Oeste foi acionada às 18h16 para atendimento da ocorrência e esteve no local. Ao todo, cinco pessoas viajavam no carro, com placas de Sinop. Algumas das vítimas ficaram presas às ferragens.

A equipe de resgate atestou a morte de uma pessoa do motorista e encaminhou uma vítima em estado grave ao Hospital Regional de Sorriso. Mais dois ocupantes foram levados à unidade de saúde e a quinta vítima encaminhada pelo Corpo de Bombeiros.

As informações iniciais apontam que o condutor da carreta Iveco vermelha, placa de Várzea Grande, saiu ileso.