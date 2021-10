Motorista capota carreta com adubo em ribanceira e morre

Do: MidiaNews

Veículo de carga ficou completamente destruído e parte da carga se espalhou na pista

Um homem de 36 anos morreu após capotar a carreta que dirigia na Serra do Cachimbo, em Guarantã do Norte (a 709 km de Cuiabá). Leandro Guedes ficou preso às ferragens e não resistiu.

O acidente aconteceu no final da tarde de sábado (2). O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local do capotamento.

Os bombeiros retiraram o corpo do caminhoneiro das ferragens com ajuda das ferramentas mecânicas.

A carreta estava carregada com adubo e capotou em uma ribanceira após Leandro perder o controle da direção. O veículo de carga ficou completamente destruído e parte da carga se espalhou na pista.

Leandro era natural de Naviraí (MS), para onde o corpo foi levado.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Leandro.

“Estou passando para dar uma notícia muito triste, avisar todos que amavam e tinham carinho pelo meu irmão Leandro Guedes, que infelizmente sofreu um acidente na estrada essa madrugada e nos deixou, nosso coração está dilacerado, peço que orem por ele e pela minha família”, publicou a irmã da vítima.