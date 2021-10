Motociclista morre após ser atingido por carro em rotatória; veja vídeo do acidente

Do: Olhar Direto

Um motociclista, identificado como Valdir Manoel Barbosa, morreu na última quinta-feira (28), após um grave acidente na rotatória da avenida Ludovico da Riva, em Apiacás (960 quilômetros de Cuiabá). A vítima estava em uma motocicleta e não teria respeitado uma placa de Pare, quando foi atingida por um carro.

Segundo as informações da Polícia Militar, assim que a equipe foi acionada, seguiu para o local do fato. Quando chegou, encontrou a vítima sendo socorrida pela ambulância do hospital de Apiacás.

O condutor do carro contou que seguia no sentido Centro, quando ao chegar na rotatória, o motociclista não teria respeitado a placa de Pare, invadido a via e acabou atingido.

Imagens de uma câmera de segurança do local gravaram o exato momento da batida. No vídeo, é possível ver o momento em que o motociclista entra na via e rapidamente é atingido pelo carro. No sentido contrário, há uma placa de Pare.

Porém, no sentido no qual vinha o motocicleta não havia. Sendo confirmado que é uma rotatório, vale lembrar que a preferência é de quem já está nela. Tudo ainda será detalhado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) em laudo.

Socorrido para o hospital, Valdir não resistiu aos ferimentos causados em sua cabeça, pé e outras partes do corpo e foi a óbito. O caso é investigado pela Polícia Civil.