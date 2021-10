Motociclista é arremessado ao colidir em carro, levanta e sai andando; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Uma câmera de segurança flagrou um acidente entre um carro e uma motocicleta na BR-174, na cidade de Pontes e Lacerda (440 quilômetros de Cuiabá), na manhã de terça-feira (19).

Nas imagens é possível ver que um Onix começa a trafegar na via para fazer uma conversão, quando o motociclista em alta velocidade atinge a lateral do veículo. A vítima é arremessada.

O motociclista chega a girar no ar, cai no asfalto e levanta rapidamente. Três mulheres que estavam próximas do local ainda se assustam. O condutor do Onix para ao perceber a colisão e a vítima sai andando.

Veja vídeo: