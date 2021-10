Morta com facadas no pescoço mantinha relacionamento com dois suspeitos do crime

Do: Olhar Direto

As investigações realizadas pela equipe da delegada Bruna Caroline Laet, da Delegacia de Pontes e Lacerda (448 quilômetros de Cuiabá) apontam que Milene Natasha Soares de Freitas, 21 anos, morta com golpes de faca na madrugada do dia 14 de outubro, mantinham um relacionamento com os dois homens envolvidos no feminicídio. Com um deles, a relação era mantida em segredo.

Dois suspeitos do crime foram presos na segunda-feira (18). Durante oitivas realizadas, a Polícia Civil obteve informações que a vítima mantinha um relacionamento com um deles. Contudo, foram apontados indícios de que ela também teve um caso com o outro, que não era do conhecimento de pessoas do convívio de ambos.

A partir da investigação instaurada pela Delegacia Municipal, os investigadores coletaram diversas informações que chegaram à dinâmica de como ocorreu o crime e a motivação.

Os dois investigados pelo crime moram em um mesmo terreno, em casas distintas, cujos locais eram frequentados por Milene. Ela mantinha um relacionamento com um deles e participava de confraternizações e fazia uso de entorpecentes em companhia de ambos.

Na noite anterior ao crime, ocorreu um churrasco no quintal onde os suspeitos tinham residência, que se estendeu pela madrugada, para comemorar o aniversário de uma pessoa conhecida. Por volta das 4h30 da manhã Milene foi vista correndo em direção à rua e na sequência, um dos suspeitos, com o rosto ensaguentado, entrou na casa, pegou uma faca e também saiu em direção à via pública. Em seguida, a vítima foi vista já caída na rua.

Elementos informativos coletados durante a apuração apontam os dois investigados como as únicas pessoas vistas na cena do crime. Um deles foi visto por testemunhas correndo com uma faca, poucos minutos antes da saída da vítima da casa onde ocorria o churrasco. Já o outro foi visto ao pegar uma faca em sua casa e sair atrás de Milene.

No trajeto entre a casa onde Milene estava até o ponto onde ela caiu foram encontrados vestígios de sangue, assim como também nas duas casas do terreno, apontando que a vítima foi atingida por golpes de faca ainda dentro do imóvel e depois na rua.

Os dois responderão por homicídio doloso, com qualificadora em feminicídio.