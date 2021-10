Menina de sete anos morre ao ser atropelada por carreta enquanto ia para escola

Do: Olhar Direto

Uma criança de apenas sete anos, identificada como Djoumaylie Carolina Henry, morreu atropelada, na tarde da última segunda-feira (04), por uma carreta Mercedes-Benz, no cruzamento da avenida Porto Alegre e rua dos Lírios, no bairro Morada do Sol, em Sorriso (420 quilômetros de Cuiabá).

A menina estava indo para a escola quando foi atingida pelas rodas traseiras do reboque.

O condutor da carreta, um homem de 56 anos, disse que trafegava pela rua dos Lírios e ao chegar no cruzamento com a avenida Porto Alegre sinalizou para fazer uma conversão à direita.

Sem ver a aproximação de veículos, o condutor disse que apenas avistou duas crianças paradas na calçada, no cruzamento, e fez uma manobra.

Enquanto fazia a manobra, o motorista ouviu gritos de populares e rapidamente parou o caminhão. Ao descer da carreta, ele viu a vítima no chão, bastante machucada e acionou o Corpo de Bombeiros.

O condutor ainda contou que testemunhas relataram que as crianças não observaram a aproximação das rodas traseiras do reboque, e as quatro passaram sobre a vítima.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pelo motorista da carreta e rapidamente levou a menina, que já estava sem sinais vitais, para o Hospital Regional (HRS). Porém, a criança, que tinha dois irmãos, não resistiu aos ferimentos.

O motorista da carreta estava com todos os documentos em dia, tendo sido liberado depois da sua qualificação. Ele deverá prestar esclarecimentos na delegacia.

