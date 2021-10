Mecânico é preso em Cuiabá acusado de estuprar crianças enquanto mães iam trabalhar

Do: Olhar Direto

Um mecânico, que não teve a identidade divulgada, de 34 anos, foi preso nesta segunda-feira (25) em Cuiabá, acusado de estupro de vulnerável. O suspeito possuía um mandado de prisão decretado pela 14ª Vara Criminal de Cuiabá com base em investigações do crime ocorrido em 2014.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram após a mãe de duas vítimas relatar que deixava os filhos na casa de uma amiga (que também tinha um filho), no bairro Pedra 90, enquanto as duas iam trabalhar. O marido ficava em casa com as crianças e aproveitava a ausência das mães para molestá-las, mostrando as suas partes íntimas.

Durante as investigações, foi descoberto que o suspeito já tinha agido da mesma forma com outras crianças. Diante dos fatos, o inquérito foi concluído com o pedido de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça.

Os policiais da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente (Deddica) localizaram o foragido da Justiça, na manhã desta quinta-feira (25), no local de trabalho dele, em uma oficina mecânica, no bairro Pedra 90.

Ele foi conduzido à Deddica para as providências de praxe e posteriormente encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.