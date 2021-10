Mato Grosso tem 9 semifinalistas na Olimpíada de Língua Portuguesa

Oficinas para escolha dos finalistas iniciam no dia 13 de outubro e seguem até o dia 13 de novembro

Adilson Rosa | Seduc MT

Mato Grosso tem nove representantes (turma e professor) , sendo cinco da rede estadual de ensino na etapa semifinal da 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, que selecionou um total de 210 participantes em todo o país.

Os representantes são das cinco categorias: artigo de opinião, crônica, documentário, memórias e poemas. As oficinas para escolha dos finalistas iniciam no dia 13 de outubro e seguem até o dia 13 de novembro.

Pela rede estadual, representam Mato Grosso, na categoria opinião, as professoras Cinthia Angelica da Silva Alves (EE Estadual São José do Rio Claro) e Maria Gorete Cogo da Silva (EE São Francisco de Assis, de Aripuanã).

Na categoria documentário, Maria Gorete também foi selecionada, junto com Sandra Cristina Buchelt (da EE Militar soldado PM Adriana Morais Ramos, de Lucas do Rio Verde).

Ao saber que tinha sido classificada em duas categorias, Maria Gorete se sentiu feliz e valorizada, pois é a primeira vez que a escola consegue ser promovida para essa etapa em duas categorias.

A professora ressalta que a pandemia dificultou o trabalho com os alunos, pois neste ano, nem todos participaram. Para isso teve que inovar fazendo as aulas online. “Os alunos que participaram, mostraram o máximo de empenho. A pandemia, por mais paradoxo que possa parecer, foi uma motivação extra”, frisa.

Memórias e crônica

No gênero memórias, foi selecionada Márcia Cristina Fassbinder Zonatto (EE Angelina Franciscon Mazutti, de Campos de Júlio) junto com Juraci Soares da Silva (Escola Municipal Nair Barbosa de Souza, de Novo Santo Antônio).

Na categoria crônica, quem representa o Estado é Elizandra Alves Pereira da Silva Souza (Escola Municipal 4 de julho, de Campo Novo do Parecis). No gênero poema, Bárbara Beatriz Vaz (E.M. Rita Auxiliadora Campos Cunha, de Várzea Grande) e Carla Alves Batista Fontana (E.M. Santa Helena, de Chapada dos Guimarães).

Segundo Criseida Rowena Zambotto de Lima, representante da rede estadual de Mato Grosso no Consed, os semifinalistas (alunos e professor) de cada categoria participam de um curso de formação online durante quatro dias.

“Tratam-se de formações para fomentar a leitura e a escrita, por categorias durante uma semana. São nessas oficinas que serão definidos os finalistas”, assinala.

O Programa da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (Olimpíada) é uma iniciativa do Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), além de parcerias com o Consed e Undime.