Mãe morre e duas crianças ficam feridas após carro capotar na BR-364 e atingir coqueiro

Do: Olhar Direto

Uma mulher de 25 anos, identificada como Alaine Gomes Bezerra, morreu, enquanto o marido e duas crianças ficaram feridos em um acidente no km 115 da BR-364, próximo ao município de Pedra Preta (a 207 km de Cuiabá). O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (13).

Segundo informações, o acidente ocorreu quando o veículo atravessou a rua, o condutor perdeu o controle e acabou capotando. O capotamento só parou quando o carro atingiu lateralmente um coqueiro. A mãe estava no lado onde o veículo bateu e faleceu na hora.

As duas crianças de um e três anos não tiveram ferimentos graves, enquanto o condutor foi socorrido por se queixar de dores no quadril. Uma idosa que estava no carro também foi levada até uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas não teve ferimentos graves.

A família teria saído de Minas Gerais com destino a Cuiabá e estava acompanhada de outras pessoas em um outro carro. Os demais chegaram a seguir em frente quando notaram que o veículo não estava atrás, voltaram e encontraram as vítimas.