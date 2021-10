Jovem é morto com tiro na cabeça por dois homens em motocicleta

Do: MidiaNews

Policiais encontraram porções de maconha nos bolsos de Matheus; ele foi socorrido, mas não resistiu

Um jovem de 21 anos, identificado como Matheus Apolonio Salazar, foi assassinado a tiros por dois homens em uma motocicleta, em Canarana (a 720 quilômetros de Cuiabá).

Conforme apurou a reportagem, a dupla estava em uma Titan 160 vermelha e teria atirado no jovem. Matheus foi atingido por três balas, duas delas acertaram a região do tórax e uma na cabeça.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o jovem ainda com vida e uma pessoa tentando estancar o sangue dos ferimentos com as próprias mãos.

Segundo a testemunha, depois de atirar em Matheus a dupla fugiu do local em alta velocidade.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde. Apesar de ser socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital.

A equipe encontrou nos bolsos do jovem 6 pequenos saquinhos com maconha e R$ 100 em dinheiro.

A Polícia Civil investiga o crime. Até o momento nenhum dos assassinos foi identificado.