Interdição total – Miguel Sutil será interditada para obra de esgotamento sanitário; veja desvio

Do: Olhar Direto

A Águas Cuiabá inicia nesta quinta-feira (21), a execução de obra de esgotamento sanitário na avenida Miguel Sutil. O serviço acontecerá no trecho entre a saída da rotatória e o edifício Villagio di Bonifácia. As equipes atuarão das 6h às 16h, com interdição total da pista, sentido Parque Mãe Bonifácia.

Os motoristas devem ficar atentos a rota de desvio, que será feita pela rua Osvaldo da Silva Corrêa, adentrando no bairro Santa Marta, com retorno à avenida na altura da Nativas Grill. A previsão é que a obra se estenda até o dia 29 de outubro.

No fim de semana, dias 23 e 24, as equipes da concessionária também estarão mobilizadas na Miguel Sutil, no trecho de acesso à rua Osvaldo da Silva Corrêa, com a interdição parcial da via da direita, sentido Parque Mãe Bonifácia.