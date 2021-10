Incêndio atinge pátio de empresa e destrói dez carros em MT

Do: MidiaNews

Sete bombeiros trabalharam para combater o fogo; não houve vítimas feridas

Um incêndio de grandes proporções em um pátio de guinchos destruiu pelo menos dez carros em uma empresa de Cáceres (a 219 km de Cuiabá), na quarta-feira (20).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início nos fundos do pátio e rapidamente se espalhou, consumindo os veículos estacionados.

Imediatamente, testemunhas ligaram e informaram os bombeiros sobre a ocorrência. Apesar do atendimento rápido, o fogo conseguiu se alastrar por pelo menos dez carros, que ficaram carbonizados.

Vídeos gravados por testemunhas mostram o trabalho das equipes e nuvem de fumaça que se formou no local.

Segundo os bombeiros, foi necessário cerca de 20 mil litros de água para conseguir impedir um prejuízo ainda maior. Embora as testemunhas tenham se assustado, não houve pessoas feridas pelas chamas.

Não foi informado o que pode ter causado o início do incêndio na empresa. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Cáceres.

Veja os vídeos: