Homem que teria relação com assassinato de universitária de MT em chacina é encontrado morto; “matei três inocentes”, diz bilhete

Do: Olhar Direto

A Polícia Nacional Paraguai localizou, na madrugada de domingo (17), o corpo de Derlis David Sánchez Ayala, de 23 anos, que pode ter relação com o atentado do dia 9 de outubro em Pedro Juan Caballero (fronteira com Ponta Porã/MS), que deixou quatro vítimas, sendo uma delas a a cacerense Rhannye Jamilly, estudante de medicina de 18 anos. Ao lado dele foi encontrado um bilhete, com os seguintes dizeres: “Matei 3 meninas inocentes, fique de exemplo pjc”.

A polícia apura se o crime tem relação com a chacina do início de outubro. Três das vítimas eram estudantes de medicina, e uma delas era namorada do possível alvo da ação criminosa, um homem que teria ligações com o narcotráfico.

O corpo foi encontrado na madrugada de domingo. O paraguaio foi morto por disparo de uma pistola de calibre de 9 milímetros.

Os agentes foram até a Colônia Vista Alegre, a cerca de 1,5 mil metros da rodovia Py05, após receber uma ligação anônima. Ao chegar no local, encontraram o corpo com os braços na altura da cabeça. Havia um ferimento de arma de fogo no lado direito da cabeça.

A perícia criminal também esteve no local e constatou que a vítima estava usando uma calça jeans, blusa marrom de manga comprida e tinha uma tatuagem no peito.

O acusado seria parente da pessoa quem organizou o atentado dias antes, na mesma cidade.

O caso

As vítimas da chacina foram identificadas como Osmar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, conhecido como Bebeto, possível alvo dos pistoleiros, Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, atual governador de Amambay, a douradense Kaline Reinoso de Oliveira, 22, e a mato-grossense Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, 18.

Conforme as imagens, as vítimas chegam em uma SUV branca e estacionam próximo a um espaço de eventos. Logo depois surge uma caminhonete prata e homens descem armados e matam as três mulheres e o homem.

Sabe-se, até então, que o principal alvo dos pistoleiros era o Bebeto. A Polícia Nacional informou que foram realizados mais de 100 disparos de fuzil. (Com informações do G1/MS)