Homem provoca acidente, morre e mata namorado de sua ex

Do: MidiaNews

A mulher foi a única sobrevivente do acidente; crime ocorreu em Campo Novo do Parecis

Um homem de 47 anos morreu nesta terça-feira (27) em um acidente ocorrido enquanto ele perseguia o carro em que estavam sua ex-esposa e o atual namorado dela, em Campo Novo do Parecis (a 391 km de Cuiabá).

O namorado de sua ex, de 51, também não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher, que foi a única sobrevivente do acidente, relatou aos investigadores que seguia com o namorado em seu Uno pela BR-364 quando cruzou com o veículo do ex, um Polo Mille.

Ao notar que o casal estava no outro carro, o ex-marido passou a segui-lo em alta velocidade tentando bater no veículo.

Em certo momento, ele conseguiu fechar o Uno das vítimas e causou uma colisão, seguida pelo capotamento dos dois carros.

O Corpo de Bombeiros e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência e transportaram os três feridos para o hospital.

O ex-marido já chegou morto na unidade de saúde, enquanto o ocupante do outro carro deu entrada em estado gravíssimo, com perfuração no pulmão e perda de sangue. Devido aos ferimentos, ele não resistiu e também faleceu.

Já a mulher sofreu ferimentos, mas foi atendida pela equipe médica e segue estável no hospital. Ela contou a versão dos fatos para a Polícia.

As equipes da Delegacia da Polícia Civil de Campo Novo do Parecis e a de Brasnorte foram ao local para colher provas e iniciar as investigações sobre o caso.