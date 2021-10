Homem executado por atiradores dentro de ônibus é identificado; motorista relata momentos de tensão

Do: Olhar Direto

O homem executado com cerca de cinco tiros dentro de um ônibus no município de Bom Jesus do Araguaia, na tarde desta terça-feira (19), foi identificado. Trata-se de Alceny Simão dos Santos, de 25 anos. Ele estaria com uma criança no colo quando teria sido abordado pelos assassinos.

Em áudio enviado à família, o motorista afirma que os dois bandidos pararam o veículo na Vila Campinas, logo depois que ele saiu da rodoviária. Enquanto um deles apontava a arma para a cabeça do motorista, o outro executou Alceny.

“Dentro do ônibus que eu estava vindo de São Felix [do Araguaia], dois caras botaram o revólver em mim, um ficou comigo com o revólver na cara e o outro entrou dentro do ônibus, foi lá no fundo e matou o cara dentro do ônibus no meio de todo mundo. Tirou a criancinha do colo dele e deram uns cinco tiros. Ele está morto dentro do ônibus [sic]”, conta o motorista aos familiares.

Os bandidos teriam chegado em uma motocicleta de cor preta e interceptado o ônibus. Depois da execução, eles fugiram e ainda não foram localizados.

Na bagagem de Alceny, a Polícia Militar encontrou grande quantidade de droga.