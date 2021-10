Homem é assassinado com tiros nas costas e cabeça próximo a ‘Ponte de Ferro’; DHPP suspeita de execução do CV

Do: Olhar Direto

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi assassinado na noite da última terça-feira (05), na região do Coxipó do Ouro, em Cuiabá. A vítima foi alvo de disparos de arma de fogo e encontrada já em óbito. A suspeita da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é de que o homicídio possa ter sido cometido pelo Comando Vermelho (CV).

Segundo as informações iniciais, a equipe do delegado Caio Albuquerque, da DHPP, foi acionada para seguir até a região da Ponte de Ferro, no Coxipó do Ouro, onde foi encontrado o corpo de um rapaz.

A vítima foi alvo de disparos de arma de fogo na região das costas e cabeça. Os indicativos apontam que o homicídio teria sido cometido por uma facção criminosa, provavelmente em algum julgamento do chamado ‘Tribunal do Crime’, o que ainda será apurado pela DHPP.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local realizando os trabalhos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.