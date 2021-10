Há mais de 100 dias sem ver a filha, mãe implora para pai devolver criança de 8 anos que não voltou das férias de julho

“Ele colocava o dedo na minha cara e falava: Se alguém pegar a minha filha no colo, você vai ver, vou fazer o maior barraco. Nada vai acontecer comigo, porque sou filho de defensor público”. João Vitor foi criado pelo padrasto, o defensor público de Mato Grosso Air Praeiro.

Quando em férias, a criança acabava por ficar com a avó no interior de São Paulo, e não no convívio da casa do pai, que se casou e tem outra filha.

Para resgatar Isadora, a mãe entrou com um processo na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. Isadora já está oficialmente inclusa no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos.

“Tudo o que estou falando, consigo provar. A minha filha não está indo à escola, ela não está entregando as atividades. Minha filha está com quem? Eu quero Justiça e vou atrás de tudo para conseguir a minha filha de volta”.

Uma audiência está marcada para o dia 8 de novembro, com a presença da criança e do pai, em Cuiabá. Em paralelo, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) foi acionada pela defesa de Marina, para que apure conduta e atos de João Vitor.

LEIA A NOTA DE JOÃO VITOR PRAEIRO NA ÍNTEGRA:

“Em virtude do segredo de justiça que tutela os processos que envolvem crianças e adolescentes, objetivando respeitar e resguardar integridade psicológica, moral e física, evitando expor sua intimidade, preferimos não nos manifestar neste momento.

Acreditamos, sobretudo, que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem competência legal para decidir o que for de melhor interesse para a menor.