Grávida de sete meses é puxada para dentro de carro durante tentativa de estupro em Várzea Grande

Do: Olhar Direto

Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido vítima de tentativa de estupro duas vezes neste ano na mesma região da cidade de Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá). O episódio mais recente teria sido registrado na quinta-feira (28), no bairro Alameda.

Conforme relato da jovem, a primeira tentativa teria ocorrido em fevereiro deste ano, quando ela voltava do trabalho, por volta das 21h40. Após descer do ônibus que faz a linha 24, com destino a Cuiabá, teria sido abordada por um homem em um veículo Gol preto.

Um suspeito que estava no banco do passageiro teria tentado puxá-la pelo braço para dentro do carro, mas ela teria conseguido escapar e saiu correndo.

Já no fim da tarde de quinta-feira, enquanto voltava da residência de sua mãe, teria aparecido outro veículo branco. Ela não soube relatar o modelo do carro, porém, afirmou que os suspeitos tiveram o mesmo ‘modus operandi’.

O passageiro novamente teria abordado a jovem e pedido que ela entrasse no carro. Na ocasião, ainda afirmou que ela era muito bonita e por isso queria dar uma volta com ela.

Além disso, teria tentado puxá-la novamente e ao perceber que não conseguiria pegá-la, porque a jovem se afastou e começou a andar rápido, o suspeito teria ido embora.

Diante das situações, ela procurou a delegacia para que a polícia tome as providências necessárias.