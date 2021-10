Gerente de loja é morto com facadas na cabeça e pescoço por suposto caso com esposa de assassino; imagens fortes

Do: Olhar Direto

Um homem, identificado preliminarmente como Leandro, foi morto na manhã deste sábado (16), na cidade de Campo Novo do Parecis (401 quilômetros de Cuiabá). Segundo o próprio autor do crime, que foi preso em flagrante, a vítima teria – supostamente – uma caso com a sua mulher. Imagens mostraram a maneira fria com que o assassino ataca a vítima com golpes de faca na cabeça e pescoço.

Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, a vítima é gerente de uma loja na cidade. O próprio autor do crime contou à reportagem do Portal Campo Novo que descobriu uma caso entre a sua esposa e Leandro. Ele então decidiu ir tirar satisfação com o homem na manhã de hoje.

Ambos discutiram e o criminoso pegou uma faca e atingiu a cabeça e pescoço da vítima. Leandro morreu na calçada, em frente a algumas lojas, no cruzamento da avenida Rio Grande do Sul com a rua Bahia.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima já chega cambaleando no local onde foi encontrada morta. O assassino então chega e, de maneira extremamente fria, dá diversas e repetidas facadas na cabeça e pescoço de Leandro.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local realizando os trabalhos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. O caso é investigado pela Polícia Civil.