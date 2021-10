Gerência Municipal de Fiscalização Agrícola já beneficiou 180 famílias em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Gerência de Fiscalização Agrícola de Campo Verde, setor da Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, já beneficiou 180 produtores da agricultura familiar na cidade.

O setor da Gerência de Fiscalização Agrícola tem o papel de realizar a Assistência Técnica aos Produtores da Agricultura Familiar, levando tecnologia e orientações sobre as diversas culturas produtoras do município. Também é responsável por implantar o Serviço de Inspeção Municipal e Selo de Origem, garantindo uma Agricultura Familiar com produtos fiscalizados e origem comprovada.

Em 2021, a Gerência já visitou, orientou e entregou produtos e tecnologia a 180 famílias das áreas rurais de Campo Verde.

No dia 6 de agosto, a Secretaria de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, em parceria com o SEAF-MT e EMPAER-MT, entregou 3 Resfriadores de Leite de 1000 litros para propriedades no Dom Osório. Foram contemplados os produtores Domingos Sávio, Everton Olla e Gilcineia Araújo.

Em outra ação, dessa vez em parceria com o SEBRAE, no dia 23 de agosto foram iniciadas consultorias a 15 produtores de leite do munícipio, visando a Produção e Gestão desta cadeia produtiva.

Nos meses de julho e agosto, em parceria com o SEAF-MT e EMPAER-MT, foi realizada a entrega de 400 toneladas de Calcário nos Assentamentos do Município. As entregas foram feitas após a coleta e análise do solo para que a calagem seja realizada de acordo com a necessidade de cada propriedade.

Em parceria com o SENAR, no dia 10 de setembro, foi realizada uma reunião com Grupo de Produtores para dar início ao Projeto de Assistência Técnica e Gerencial em Piscicultura. Este projeto tem 3 anos de duração, sendo uma visita por mês em cada propriedade e teve a adesão de 25 produtores.

Em nova parceria com o SENAR, de 16 a 20 de agosto, 15 famílias foram beneficiadas com o Curso do Cultivo de Maracujá. Foram 40 horas de curso no Assentamento 14 de Agosto.

De acordo com o gerente do setor, Marcelo Furtado, a Gerência trabalha no sentido de uma produção segura e que também gere lucros à agricultura familiar.

“Estamos empenhados na reestruturação do serviço de inspeção municipal. O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) realiza fiscalização em estabelecimentos de produtos de origem animal, como laticínios e frigoríficos. Estamos executando várias ações para incentivar o registro dos estabelecimentos e garantir à população uma oferta de produtos que não sejam nocivos à saúde. Na nossa visão, todos os produtores precisam aumentar sua produtividade e ter mais lucros”, disse.