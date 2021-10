Garota de programa envia mensagens para esposa de cliente após calote de R$ 800

Do: Olhar Direto

Uma garota de programa resolveu enviar mensagens para esposa de um cliente após tomar um calote de R$ 800. O caso aconteceu na cidade de Sorriso (cerca de 400 km de Cuiabá), nesta semana. Além de enviar mensagens para a companheira do homem, a mulher resolveu comentar em todas as postagens dele nas redes sociais.

A mulher contou que teria sido contratada junto com uma amiga e cada uma deveria receber R$ 400. No entanto, nenhuma das duas recebeu pelo programa. Indignada, ela resolveu procurar o site local JK Notícias para denunciar o caso.

“Estou aqui com muita raiva. Ele e o amigo dele tirou a gente do cabaré e levou a gente lá onde tinham uns amigos e outras mulheres. Disse para a gente fazer nosso serviço, então ele e os amigos deles nos alisou beijou a noite inteira”, diz trecho do relato.