Fotógrafo americano flagra sucuri lutando contra jacaré no Pantanal em MT

Kim chamou o golpe da cobra no jacaré de ‘neckbreaker’ (golpe em que o lutador bate no pescoço do adversário), e contou que depois de um longo período de briga, ambos nadaram e foram embora.

Kim é um fotógrafo da vida selvagem há 21 anos. Em conversa com o g1, ele revelou que visita o Pantanal continuamente desde 2015. Em cada vez, passa 10 dias andando de barco na região em busca de retratar a vida selvagem.

Sobre o registro do jacaré com a sucuri, Kim disse ao g1 que estava navegando ao longo do rio em busca de onças e que o piloto do barco encontrou a cena épica.