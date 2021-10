Ford Fiesta fica completamente destruído ao pegar fogo na avenida das Torres em Cuiabá; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um veículo Ford Fiesta ficou completamente destruído ao pegar fogo na manhã desta sexta-feira (22), na avenida das Torres, no bairro Santa Cruz, em Cuiabá. Apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para o incêndio em frente ao mercado América. A motorista informou durante acionamento ao Ciosp que havia conseguido sair do carro e que não precisaria de atendimento médico.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e apagaram o fogo. O veículo teve perda total. Internauta do Olhar Direto flagrou a situação e enviou um vídeo.

Veja abaixo: