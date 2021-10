Fogo destrói enfermaria do Hospital Geral; pacientes são retirados

Do: MidiaNews

Nenhum paciente ou funcionário ficou ferido; fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros

Um incêndio danificou uma parte do Hospital Geral de Cuiabá na madrugada desta terça-feira (18). Pacientes de um dos setores precisaram ser retirados às pressas, mas apesar do susto ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar, que fazia patrulha no Bairro Centro Sul, foi a primeira a chegar ao local depois de receber um chamado avisando sobre o incêndio de grandes proporções.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para começar a evacuar todos os pacientes e funcionários da unidade de saúde.

Ao todo, foram transferidos 07 crianças e 22 pacientes adultos para outras unidades de saúde de Cuiabá devido ao comprometimento pela fuligem residual que ficou no primeiro andar da edificação. Todos os pacientes estavam em condições estáveis de saúde.

A diretora do hospital informou que o incêndio teria se iniciado em um ar condicionado em uma de suas enfermarias que não estava sendo utilizada.

Em vídeos gravados no local, é possível ver que o fogo se alastrou para fora da janela. Apesar do susto, os bombeiros conseguiram conter as chamas antes que se espalhassem.

Toda a ala da enfermaria atingida ficou carbonizada, com colchões e paredes pretas.

A diretora também informou que nenhum paciente seria transferido, após a análise de risco feita por ela, junto com o Corpo de Bombeiros e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Veja vídeos: