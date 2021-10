Feriado do Dia do Servidor será comemorado em 1º de novembro em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Decreto publicado nesta quinta-feira (14) pela Prefeitura de Campo Verde define que o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, será facultado no dia 1º de novembro na cidade.

O decreto nº 119/2021 transfere o feriado que seria comemorado em uma quinta-feira, para a segunda-feira seguinte, dia 1º/11. Portanto, nos dias 28 e 29 de outubro (quinta e sexta), o funcionalismo público terá expediente normal.

Já no dia 1º não haverá expediente, “emendando” com o feriado do Dia de Finados, em 2 de novembro. Dessa forma, os servidores terão quatro dias de descanso, de sábado (30 de outubro) a terça (2 de novembro), voltando ao trabalho na quarta-feira, dia 3.