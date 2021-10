Ex-prefeito teria se desequilibrado e colidido em outra moto antes de bater de frente com carreta em MS

Do: Olhar Direto

O ex-prefeito de Diamantino (183 quilômetros de Cuiabá), Eduardo Capistrano (PDT), 39 anos, que conduzia a motocicleta em que seguiam ele e sua esposa, Suzana Dalmolin, teria se desequilibrado antes de colidir frontalmente contra uma carreta, na BR-163, próximo a cidade de Nova Alvorada do Sul (MS). Os corpos devem chegar na manhã desta segunda-feira (04), a cidade do interior mato-grossense.

De acordo com informações do jornalista Rones Cezar Leal, do jornal Alvorada Informa, que acompanha o caso na cidade, testemunhas contaram que em determinado trecho da rodovia, a pista ficou mais estreita.

O ex-prefeito, que conduzia a moto, teria se desequilibrado e acabou batendo em outra motocicleta do grupo, quando perdeu o controle da direção e foi arremessado junto com a esposa contra uma carreta, que vinha na pista contrária.

Responsável pela administração do trecho, a CCR MS Via encaminhou equipes de resgate para o local do acidente, mas as vítimas já estavam sem os sinais vitais. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Campo Grande, de onde saíram na madrugada desta segunda-feira, em direção a Diamantino, onde acontece o velório e sepultamento.

A Polícia Rodoviária Federal deverá repassar os detalhes do acidente nesta segunda-feira. O casal fazia uma viagem em grupo com outros 11 casais de motoqueiros com destino a Cascavel, no Paraná.

Durante todo o atendimento até o resgate dos corpos, os demais casais permaneceram na rodovia, que ficou parcialmente interditada. Depois dos procedimentos, um ônibus retirou as mulheres do local, com destino a Campo Grande. Enquanto os homens seguiram de moto.

Histórico

Filho de Erival e Wilma Mamprini Capistrano, Eduardo Capistrano de Oliveira nasceu em 28 de outubro de 1981, era casado com Suzana Dalmolin Capistrano de 35 anos e ocupou o cargo de prefeito municipal de Diamantino entre os anos de 2016 e 2020, se destacando na política estadual como líder do Partido Democratico Trabalhista (PDT).

Nascida na cidade de Nobres em 19 de março de 1986, Suzana foi servidora pública municipal de Diamantino, atuando como odontóloga, se destacando pela sua atuação junta a população mais carente nas estratégias de saúde da família dos bairros Pedragal e Pé Branco, chegando a receber do atual presidente do presidente da câmara de vereadores, a maior honraria dedicada pelo Poder Legislativo, a pessoas nascidas fora do munincípio, o Título de Cidadão Diamantinense.

Eduardo e Suzana deixam três filhos, Gabriel, Benício e o Ravid. O mais velho tem sete anos e o mais novo apenas um.

O prefeito municipal de Diamantino, Dr. Manoel Loureiro Neto (MDB) e o vice-prefeito Jozenil Costa Lube (PSD) decretaram luto oficial de 3 dias em razão da tragédia. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), o governador Mauro Mendes (DEM) e outros políticos lamentaram o fato nas redes sociais.