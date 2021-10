Esquema na saúde – Cervejaria artesanal em VG também foi alvo de buscas da PF

Do: MidiaNews

A sede da Cervejaria Cuyabana, localizada em Várzea Grande, é um dos alvos da segunda fase da Operação Curare II nesta quinta-feira (28), que prendeu o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues da Silva. O local foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Conforme as investigações, o nível de aproximação entre as atividades públicas e privadas dos investigados envolveu a aquisição da cervejaria artesanal, em que se associaram, de forma oculta, um então servidor da Saúde e o proprietário do grupo empresarial investigado.