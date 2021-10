Espancado por grupo, homem tenta fugir, é atropelado e morre

Do: MidiaNews

O caso ocorreu neste domingo (17), em Juara; a Polícia procura o motorista foragido

Um homem identificado como Valter José de Campos, de 58 anos, morreu no domingo (17) após ser atropelado durante uma briga, em Juara (a 716 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Civil, a confusão ocorreu em um imóvel de confraternização. Testemunhas relataram que Valter havia brigado e estava sendo espancado por um grupo de cinco pessoas no estabelecimento.

As agressões seguiram no local até Valter sair correndo para tentar fugir do grupo. No entanto, ele acabou caindo na rua, momento em que uma caminhonete o atropelou.

Após passar por cima da vítima, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Uma equipe de socorristas foi acionada para atender a ocorrência, porém já encontraram Valter morto.

A Polícia Civil de Juara foi acionada para atender a ocorrência e iniciar as investigações. Até o momento, não foi informado o que motivou a briga entre a vítima e o grupo de cinco pessoas.

Os investigadores também continuam em busca do motorista que atropelou e matou Valter.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juara. Ele passou por exames de necropsia antes de ser liberado.