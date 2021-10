Escolas municipais não terão aula nos dias 28 e 29 de outubro, conforme calendário oficial

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

As escolas municipais de Campo Verde não terão aula nos dias 28 e 29 de outubro, quando seria comemorado o feriado prolongado pelo Dia do Servidor Público, diferente dos outros órgãos municipais.

A Prefeitura de Campo Verde decidiu transferir o feriado do dia 28 para o dia 1º de novembro, “emendando” com o feriado do Dia de Finados, em 2 de novembro. Assim, nos dias 28 e 29 haverá expediente normal.

Já as escolas municipais devem seguir o calendário escolar que é aprovado no ano anterior, aprovado pelo Conselho Estadual e o Conselho Municipal de Educação.

Dessa forma, os alunos não terão aulas nos dias 28 e 29 de outubro e também não terão aulas nos dias 1º e 2 de novembro.

Nos dias 28 e 29 a parte administrativa das escolas, assim como a Secretaria Municipal de Educação, estarão funcionando para eventual atendimento externo.