Empresário morre ao ter motocicleta atingida por carro em Várzea Grande

Do: Olhar Direto

O empresário William Douglas Fraga da Silva, de 49 anos, faleceu em decorrência de um acidente de trânsito no bairro Jardim Potiguar, região do Zero KM, em Várzea Grande, na manhã desta segunda-feira (25).

Conforme informações preliminares, Willian estaria em uma motocicleta Honda Biz trafegando pela preferencial, quando teria sido atingido por um carro Fiat Palio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu o homem em estado grave. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) deverá investigar o caso.

O condutor do Fiat Palio foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde, com lesões corporais.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do empresário.