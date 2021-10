“Disciplina” de facção é assassinado com oito tiros em MT

Do: MidiaNews

O homicídio foi cometido da noite dessa quarta-feira (20) em Nossa Senhora do Livramento

Um homem de 30 anos foi assassinado com oito tiros na noite de quarta-feira (20) em Nossa Senhora do Livramento (a 45 quilômetros de Cuiabá).

Conforme apurou a reportagem, o crime foi cometido em uma residência do Bairro Santa Luzia.

Quando os policiais chegaram na casa, encontraram-no morto, ferido com disparos de arma de fogo pelo corpo.

A proprietária da casa contou à equipe que não viu o atirador, apenas ouviu o barulho e saiu correndo. A Polícia não informou qual a relação dele com a dona do imóvel, nem se ele morava ali.

O homem tinha diversas passagens criminais e se intitulava “disciplina” do Comando Vermelho. A função é considerada de confiança (o braço forte) exercida por pessoas que comandam determinadas regiões e executam as ordens dadas pela liderança.

As equipes da Polícia Civil e da Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) estiveram no local e realizaram os procedimentos de investigação e análise do local.

A Polícia Civil acompanha o caso. Até o momento o autor do crime não foi identificado.